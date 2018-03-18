Порошенко договорился с эмиром Катара об упрощении визового режима между странами

Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей.

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, в ходе которых была достигнута договоренность об упрощении визового режима между странами на основе взаимности.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Порошенко выразил благодарность кувейтскому руководству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во время встречи лидеров Украины и Катара были обсуждены возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

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Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы развития украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической и других сферах взаимной заинтересованности. Стороны согласились с необходимостью принимать дальнейшие скоординированные меры с целью наращивания объемов двустороннего товарооборота.

Также была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включении Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. «Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей», - говорится в сообщении.

Ранее в Британии признали потребность изменить визовый режим для Украины.