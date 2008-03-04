В БЮТ уверены, что неразбериха в сберкассах - дело рук спекулянтов

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН заявляет о существовании спекулятивного бизнеса вокруг выплат компенсаций по вкладам Сбербанка в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, к А.ФЕЛЬДМАНУ обратились несколько харьковчан, которые столкнулись с такими спекуляциями.

«В ходе работы с заявлениями было выяснено, что среди харьковских нотариусов стала распространенной практика заключения доверенностей на получение компенсаций для людей, которые сами не могут стоять в очередях - инвалидов, немощных, стариков. Цена доверенности - 200 грн. А.ФЕЛЬДМАН считает такую практику аморальной и обращается к харьковчанам, которые сталкиваются подобными явлениями - обращаться в его депутатскую приемную за юридической помощью», - отмечает, в частности, пресс-служба депутата.

Кроме того, в сообщении утверждается, что в Харькове стал активно развиваться хорошо организованный бизнес по спекуляции талонами на регистрацию при получении вкладов, и что стоимость такого талона в центральных районах Харькова составляет 10 грн., в рабочих районах - 50 грн.

«А.ФЕЛЬДМАН считает, что большинство сложностей с получением денежных компенсаций носит хорошо организованный характер. Цель организаторов этого аморального бизнеса и неразберихи у сберкасс - дискредитация правительства Юлии ТИМОШЕНКО», - заявляет в связи с этим пресс-служба депутата.

При этом в сообщении утверждается, что некоторые харьковчане отмечают, что в очередях в сберкассы «работают специальные бригады агитаторов, которые распространяют недостоверную информацию о политике выплаты вкладов и слухи о якобы «скорых задержках с выплатой зарплат и пенсий, которые будут из-за того, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО взялось за выплаты по вкладам».

В связи с вышеизложенным А.ФЕЛЬДМАН готовит соответствующие обращения в Министерство труда и социальной политики, а также депутатские запросы в правоохранительные органы.