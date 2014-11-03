Лидер боевиков «ЛНР» пригрозил созданием новых «народных республик»

Об этом сообщают РИА Новости.

"В Новороссии должно быть не две республики. И когда их там будет достаточное количество, тогда она и будет развиваться соответствующим образом", - сказал он.

Он также заявил, что на территории Украины будут провозглашаться новые «народные республики».

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"Народ проснется, и уже сам народ будет разбираться. Появятся новые республики, и Винницкая новая республика, и много других: Запорожская, Херсонская, Черкасская, Черниговская. И это все не за горами", - считает лидер террористов.

Лидер боевиков также добавил: "Я не побоюсь сказать, как они завидуют в чем-то. Они говорят: да, мы понимаем, как вам трудно, но вы не знаете, как сложно нам здесь. Поэтому Киев даже не представляет, что их ждет, они не понимают своего народа, потому что они пришли не для народа ".