Канада не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму - глава МИД

02:01, 17 марта 2018
Политика
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Христя Фриланд / REUTERS

Об этом говорится в ее заявлении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

«В четвертую годовщину незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнула Фриланд.

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«Со времени начала оккупации Крыма Россией, мы наблюдали за серьезными нарушениями прав человека, совершенными представителями государственных органов России, включая подавление свободы слова и объединений, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения людей», - заявила министр.

«Канада не признает незаконное распространение президентских выборов в России на аннексированную украинскую территорию», - подчеркнула Фриланд.

Отдельно она призвала Россию освободить украинских политзаключенных, и в частности украинского писателя и режиссера Олега Сенцова, осужденного в России к 20 годам лишения свободы за открытую критику российской оккупации Крыма.

Также она заверила, что Канада продолжит тесно взаимодействовать с крымскотатарскими организациями для поиска конкретных путей с целью повышения уровня осведомленности о ситуации в Крыму и по защите их прав человека. В этой связи, отметила министр, Канада продолжит осуждать запрет Меджлиса и призывает Россию отменить это противоправное и аморальное решение.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению".

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.

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Теги: #Крым#Канада#выборы президента РФ#Христя Фриланд