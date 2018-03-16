Эстония не признает результатов выборов президента РФ в оккупированном Крыму

Эстония поддерживает политику непризнания аннексии Крыма и выступает за продолжение применения санкций и их обновления в отношении РФ.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявляет, что его страна не признает результатов выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении по поводу приближающейся годовщиной аннексии Крыма, размещенном на сайте эстонского МИД.

"Мы осуждаем осуществленную Российской Федерацией четыре года назад незаконную аннексию, в ходе которой были проигнорированы положения Конституции Украины, воля народа Украины и установленные международные правила. Крым является и останется частью Украины", - сказано в заявлении.

Читайте такжеПосольству РФ Аваков - не указ: говорят, что украинская полиция не имеет права не пускать россиян на голосование"Россия продолжает экономическую и политическую интеграцию Крыма. Предпринимаются и меры по милитаризации полуострова, что угрожает безопасности всего Черноморского региона. Эстония осуждает строительство моста через Керченский пролив, поскольку работы ведутся без разрешения Украины, и не только представляют угрозу для безопасности, но и приведут к ограничению доступа торговых судов в украинские портовые города", - заявил Миксер.

"Нарушения международного права должны повлечь за собой последствия. Эстония по-прежнему поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы продолжим поднимать вопрос о ситуации в Крыму на международной арене. Мы полностью поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, в том числе продолжение применения санкций и их обновление. Мы выступаем за освобождение незаконно посаженных в тюрьму людей. Крайне важно обеспечить международным организациям доступ в Крым", - отмечается в заявлении.

"Эстония осуждает проведение Российской Федерацией выборов в Крыму и в Севастополе и не признает результаты этих выборов", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина не позволит россиянам голосовать в диппредставительствах РФ на выборах президента.