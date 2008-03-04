Мороз удивляется Ющенко и не собирается помогать

«Я не получал приглашения войти в Национальный Конституционный совет, созданный Президентом. Даже если бы получил, я бы, по-видимому, воздержался. Почему? Я не могу принимать участие в заседаниях неконституционных структур», - заявил Первый секретарь СПУ, лидер Социалистической партии Украины в эфире радио «Свобода», сообщает сайт СПУ.

По его словам, «орган такого содержания не является конституционным, его можно назвать консультативным, его можно назвать совещательным, как угодно» .

«Если Президенту нужна консультация по этому поводу, какие-то советы специалистов, то он может создавать такую структуру, но назвать ее конституционной и иметь в виду, что это основной орган, который готовит проект изменений в Конституцию, – это абсурд, он абсолютно противоречит самой Конституции», - подчеркнул О . Мороз.

«Странно, что человек, который по должности отвечает за соблюдение норм Конституции, прибегает к таким шагам. Я считаю, что делать нужно совсем иначе», - отметил О . Мороз.

«Можно референдумом утверждать принятую Конституцию в виде исключения, скажем. Но только тогда, когда она будет принята, в соответствии с процедурой, в парламенте тремястами голосов. Другого варианта не существует, если мы заботимся, действительно, о юридической основе существования нашего государства», - сказал О. Мороз.