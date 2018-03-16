Новый омбудсмен Денисова и ее дочки имеют бизнес в оккупированном Крыму - СМИ

Журналисты утверждают, что связанные с семьей Денисовой компании перерегистрированы в оккупированном Симферополе по российскому законодательству. По ее словам, этот бизнес, не указанный в декларации, был "национализирован".

Журналисты обнаружили, что вновь назначенная уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова является одной из контроллеров ООО “Строительная компания “Крымжелезобетон”, которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российскую налоговую. Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний.

Читайте такжеНардеп Голубов задекларировал биткоины на 2 миллиарда гривеньПо данным Bihus.Info, до аннексии полуострова Людмила Денисова владела четвертью строительной компании “Крымжелезобетон”. 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе по российскому законодательству. Ее основателем в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО “Триора”, 25% уставного капитала которой внесла Людмила Денисова. Также среди учредителей “Триоры” значатся еще два бывших народных депутата от партии “Батькивщина” Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой - “Севастопольмаринсервис”. Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко. Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО “Промтекстиль”, “Бизнес Альянс” и “Дигаймер”, которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО “Фирма Д.Э.В.”, специализирующаяся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

Отметим, что российская ООО “Строительная компания “Крымжелезобетон” отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой за 2015 и 2016 годы. В комментарии журналистам программы “Наши деньги с Денисом Бигусом” свою причастность к ней Людмила Леонтьевна отрицала и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова была назначена 15 марта 2018 года. Ранее она в течение последних четырех созывов избиралась народным депутатом и дважды занимала пост Министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты обнаружили, что Тимошенко не указала в декларации бизнес мужчины в Чехии.