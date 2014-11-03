ЦИК сегодня начнет оглашать победителей в мажоритарных округах

14:00, 03 ноября 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия уже сегодня планирует начать процесс признания избранными народных депутатов Верховной Рады 8-го созыва, которые победили в одномандатных избирательных округах.

ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателяЦИК Андрей Магера.

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"Давайте сохраним интригу и у вас сегодня будет возможность после 16.00 наблюдать, кого ЦИК признает избранным народным депутатом", - сказал он, не уточнив, кто это может быть.

В то же время Магера отметил, что у него не возникает сомнений, что до 10 ноября включительно ЦИКустановит результаты выборов народных депутатов.

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