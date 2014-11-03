ЦИК сегодня начнет оглашать победителей в мажоритарных округах
14:00, 03 ноября 2014Политика
0 0
Центральная избирательная комиссия уже сегодня планирует начать процесс признания избранными народных депутатов Верховной Рады 8-го созыва, которые победили в одномандатных избирательных округах.
Результаты начнут объявлять после 16:00 / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателяЦИК Андрей Магера.
Читайте такжеВ ЦИК обработали уже 99,92% протоколов
"Давайте сохраним интригу и у вас сегодня будет возможность после 16.00 наблюдать, кого ЦИК признает избранным народным депутатом", - сказал он, не уточнив, кто это может быть.
В то же время Магера отметил, что у него не возникает сомнений, что до 10 ноября включительно ЦИКустановит результаты выборов народных депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter