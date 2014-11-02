ЦИК приняла решение о повторном подсчете голосов на ОИК №50

Центризбирком обязал ОИК на округе №50 осуществить повторный подсчет голосов избирателей на 16 избирательных участках.

Об этом говорится в сообщении ЦИК по итогам заседания 1 ноября, передает Украинская правда.

Перерасчет должен быть осуществлен на участках № 140220, 140223, 140226, 140233, 140742, 140743, 140745, 140746, 140750, 140751, 140753, 140754, 140755, 140756, 141071, 141086, с обязательным приглашением и в присутствии членов УИК, в отношении которых будет осуществляться повторный подсчет.

"Вопрос о внесении изменения в установленные итоги голосования в этом округе должен быть рассмотрен до 3 ноября 2014 года включительно", - говорится в сообщении.

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Также ЦИК рассмотрела заявление кандидата в нардепы в округе №50 Байсарова Л.В. относительно "имеющегося нарушения избирательных прав избирателей в указанном округе".

"Наличие такого нарушения заявитель усматривает в несоответствии сведений, содержащихся в экземплярах протоколов УИК о подсчете голосов избирателей на указанных избирательных участках. Принято решение обратиться к ГПУ, МВД и передать им копии заявлений Байсарова Л.В. и Губарева В.М. (доверенное лицо Байсарова), с приложенными к ним экземплярами протоколов УИК, а также копии представленных в Комиссии протокола ОИК ОИО № 50 и протоколов УИК для проверки и в случае выявления оснований принятия мер", - отметили в ЦИК.

Также в ЦИК сообщили, что по состоянию на 1 ноября Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования от 192 ОИК со 198 одномандатных избирательных округов.

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Кроме того ЦИК включила в состав ОИК ОИО №59 четыре члена комиссии вместо тех членов ОИК, полномочия которых были досрочно прекращены Комиссией 31 октября.

Этим же постановлением также внесены изменения в состав ОИК ОИО № 50.

Как известно, в день выборов 26 октября под ОИК 50 в Красноармейске (Донецкая обл.) сложилась критическая ситуация: возле ОИК находились вооруженные люди, а милиция хотела вывести из помещения окружкома всех наблюдателей.

Ранее ОИК №50 в закрытом режиме на своем заседании приняла решение о лишении права присутствия всех наблюдателей, в том числе от общественных организаций.