Опубликовано видео мощного взрыва на блокпосту в Мариуполе

В сети появилось видео мощного взрыва на блокпосту в Мариуполе, который произошел 2 ноября в 7:30 утра.

На блокпост в Мариуполе на автомобиле приехал местный житель, который якобы собирался передавать гуманитарный груз для военных батальона «Азов».

По его словам, автомобиль был остановлен для осмотра, при подходе к транспортному средству военнослужащих, произошел мощный взрыв.

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Как сообщал УНИАН, в г. Мариуполе Донецкой области 2 ноября в 7-30 утра около блокпоста во время осмотра гражданского автомобиля произошел взрыв.