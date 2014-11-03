Опубликовано видео мощного взрыва на блокпосту в Мариуполе
12:00, 03 ноября 2014Политика
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По оперативным данным произошел дистанционный взрыв радиоуправляемого заряда.
REUTERS
В сети появилось видео мощного взрыва на блокпосту в Мариуполе, который произошел 2 ноября в 7:30 утра.
На блокпост в Мариуполе на автомобиле приехал местный житель, который якобы собирался передавать гуманитарный груз для военных батальона «Азов».
По его словам, автомобиль был остановлен для осмотра, при подходе к транспортному средству военнослужащих, произошел мощный взрыв.
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Как сообщал УНИАН, в г. Мариуполе Донецкой области 2 ноября в 7-30 утра около блокпоста во время осмотра гражданского автомобиля произошел взрыв.
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