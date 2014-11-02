Сумской пограничный отряд возглавил полковник Ильчинский

Как сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда, Дмитрий Ильчинский представлен персоналу отряда.

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До этого назначения Дмитрий Ильчинский занимал должность заместителя начальника штаба Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

Предыдущий начальник отряда полковник Павел Лысак переведен для дальнейшего прохождения службы в Восточноерегиональное управление Госпогранслужбы.

Справка УНИАН. Дмитрий Ильчинский родился в 1969 году в году Кременчуге Полтавской области. Выпускник Алма-Атинского высшего пограничного командного училища 1992 году Проходил службу на должностях коменданта пограничной комендатуры, начальника штаба пограничного отряда специального назначения, заместителя начальника штаба Южного регионального управления. В 2008 году закончил Национальную Академию Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого. Принимал участие в выполнении задач по обеспечению правопорядка на государственной границе в зоне проведения АТО.