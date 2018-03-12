Хотели смягчить санкции в обмен на "голубые каски": новое правительство Германии изложило позицию по Украине и РФ

Новое правительство Германии объяснило в своем коалиционном соглашении позицию по Украине и агрессии России.

Новый правящий союз консерваторов и социал-демократов Германии согласовал позицию по Украине и российской агрессии в коалиционном соглашении, которое подписали 12 марта.

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Как сообщает DW, в тексте коалиционного соглашения констатируется, что "российская политика, включая положение с правами человека, представляет собой значительный регресс". Здесь говорится также о том, что "Россия аннексией Крыма и вмешательством на востоке Украины нарушила международное право и европейский миропорядок".

Германия вместе с Францией намерены и далее "интенсивно" содействовать поиску решения конфликта в Украине и реализации минских договоренностей, считают особенно важным добиться соблюдения перемирия, отвода тяжелых вооружений и вооруженных формирований из зоны конфликта. Такие меры предлагается подкрепить ооновской миссией "голубых касок" на Донбассе.

Особенно большие надежды на такую миссию возлагают социал-демократы. На коалиционных переговорах с консерваторами они даже предлагали включить в итоговый документ пункт о частичной отмене санкций ЕС в ответ на реализацию идеи с "голубыми касками".

Это предложение не было принято. "При выполнении минских договоренностей мы готовы отменять санкции, - записано в коалиционном соглашении, - и будем вести об этом диалог с нашими европейскими партнерами".