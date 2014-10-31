Дещица прибыл в Варшаву работать послом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Польши.

"Я бы хотел поблагодарить за помощь, которую Польша оказывает Украине. Это для нас очень важно, что чувствуем сегодня поддержку близкого соседа и, кроме этого, одной из важнейших государств Европейского Союза", - сказал посол.

Дещица вручил копии верительных грамот заместителю министру иностранных дел Польши Томашу Орловскому.

Читайте такжеПрезидент назначил бывшего главу МИД Дещицу послом в Польше"Орловский подчеркнул, что миссия посла Дещицы начинается в особый момент в истории, сразу после выборов нового парламента, на которых решительную победу одержали проевропейские и продемократические силы", - говорится в сообщении.

Согласно процедуре, Дещица приступит к исполнению обязанностей после того, как вручит оригиналы верительных грамот президенту Польши Брониславу Коморовскому, что, как планируется, должно состояться на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 13 октября президент Украины Петр Порошенко назначил экс-руководителя МИД Дещицу послом Украины в Республике Польша.