Избирательный процесс в 40 объединенных громадах начнется 10 марта

До 17 марта районные избирательные комиссии должны образовать сельские, поселковые и городские избирательные комиссии (ТИК), а также сформировать их состав.

Избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 17 областях Украины, которые назначены на 29 апреля, начнется в субботу, 10 марта.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома.

В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета (городских – 4, сельских – 16, сельских – 113).

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов, до 17 марта включительно районные избирательные комиссии должны образовать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав. До 21 марта включительно ТИК должны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа, количество которых должно составлять 908. До 19 марта включительно общественные организации могут обратиться в ЦИК с ходатайством о разрешении иметь официальных наблюдателей на выборах. После начала избирательного процесса, но не позднее чем за 35 дней до дня голосования, с 10 марта до 24 марта включительно, партии должны подать в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в выборах вместе с копией устава партии.

Согласно календарному плану, 26 марта начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на выборах. Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов продлится до 4 апреля включительно, а до 5 апреля включительно ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

До 11 апреля включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня. До 23 апреля включительно ЦИК должна принять решение о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций. Также до 23 апреля включительно ТИК должны обеспечить изготовление полиграфическими предприятиями избирательных бюллетеней.

В ЦИК отметили, что, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 263 тыс. избирателей.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределению субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение выборов, составляет 11 млн 424 тыс. гривен.

В ЦИК напомнили, что в Украине в течение двух предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 24 декабря 2017 года, было назначено 667 первых местных выборов в ОТГ.