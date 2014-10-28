Новый гумконвой РФ выехал из Подмосковья

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В состав колонны входят порядка 100 грузовых автомобилей, которые, согласно заявлению российских властей, везут продовольствие, медикаменты, питьевую воду и строительные материалы. Всего 1 тыс. тонн гуманитарного груза.

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"Мы планируем, что завтра вечером колонна будет в Ростовской области в населенном пункте Ковалевка. Дальше мы будем действовать по согласованию с МИДом и Красным Крестом",- сказал журналистам замглавы МЧС РФ Владимир Степанов.

Это четвертый российский конвой с гуманитарной помощью.