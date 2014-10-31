Хакеры взломали сайт "ЦИК" боевиков

На сайте так называемой "Центральной избирательной комиссии" боевиков "ЛНР" появилось сообщение об отмене незаконных выборов.

"Украинские кибервойска отменяют так называемые выборы в "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении вероятно украинских хакеров, пишет ZN.UA. Читайте такжеЗащищать украинские компьютеры от хакеров будут военные и разведчики Подписались программисты традиционно: "Слава Украине".

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