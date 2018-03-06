В Парламентской ассамблее НАТО осудили Россию за содействие "ЛДНР"

Там также подтвердили незыблемую поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

В НАТО осудили оказание Российской Федерацией поддержки незаконным формированиям на Донбассе так называемым "ЛНР" и "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО Ирина Геращенко.

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"Сопредседателb Межпарламентского совета Украина-НАТО Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и член Парламентской ассамблеи НАТО, канадский сенатор Рейнелл Андрейчук во время заседания Межпарламентского совета, который проходит 5-6 марта в Одессе, обнародовали заявление. Авторы документа подтвердили от имени членов Межпарламентского совета Украина-НАТО незыблемую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, осудили предоставление Российской Федерацией политической, военной, экономической помощи членам незаконных вооруженных формирований в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, незаконное содержание в России и на оккупированных территориях заложников и политических заключенных", - написала Геращенко.

Также в заявлении отмечается важность успешного реформирования национального сектора безопасности и обороны, в процессе которого ключевую роль должна сыграть Верховная Рада Украины. Годовая программа сотрудничества Украина-НАТО разработана таким образом, чтобы выполнить задачу относительно достижения Украиной соответствия критериям членства в Альянсе.

Напомним, 5-6 марта в г. Одессе происходит очередное заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО совместно с выездным заседанием подкомитетов Политического комитета и Комитета по экономике и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщал УНИАН, во время Межпарламентского совета Украина-НАТО «Милитаризация Крыма и нарушения прав человека на полуострове» украинские политики призвали представителей парламентов стран-членов НАТО не признавать результаты «выборов» Владимира Путина президентом РФ во временно оккупированном Крыму, ведь они происходят с нарушением международного права.