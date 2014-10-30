Расследование апрельского захвата здания УСБУ в Донецке завершено

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ходе следствия были установлены двое активных участников событий в Донецке. Органом досудебного расследования, по согласованию с прокурором, обоим жителям Донецкой области, 1972 и 1989 года рождения, сообщено о подозрении в захвате административного здания Службы безопасности, говорится в сообщении.

Участникам событий 7 апреля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, отметили в прокуратуре.

Судебное разбирательство этого дела продолжается. Государственное обвинение в суде поддерживает прокуратура Донецкой области.

Читайте такжеПрокуратура объявила о подозрении в похищении Савченко двум террористам «ЛНР»Вместе с тем, добавили в пресс-службе, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) и по ч. 2 ст. 262 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ) по факту событий, которые имели место в Донецке 7 апреля.

Как сообщалось, в 3.30 утра 7 апреля группа молодых людей ворвалась в здание Управления СБУ в Донецке, заняла помещение и захватила комнату для хранения оружия.

Устанавливаются другие участники и организаторы этих событий.