Прокуратура объявила о подозрении в похищении Савченко двум террористам «ЛНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый 50-летний Плотницкий в начале мая 2014 года при поддержке экс-лидера террористической организации «ЛНР» Валерия Болотова создал и возглавил незаконное вооруженное формирование «Заря». Впоследствии террориста объявили «министром обороны ЛНР».

17 июня Плотницкий вместе со своим приспешником - россиянином Поповым и другими боевиками совершил вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеАдвокат: СМИ пишут о признании Савченко вменяемой, следователям приказали ускоритьсяВо время противостояния террористам удалось захватить в плен Надежду Савченко. Ее преступники вывезли в Луганск и держали в здании областного военного комиссариата, говорится в сообщении.

«Несколько дней террористы допрашивали пленную. Впрочем, как уже известно из видео, выложенного в сети YouTube, все их попытки оказались тщетными. Надежда продемонстрировала удивительное мужество и несокрушимость», - отметили в прокуратуре.

Поздно вечером 23 июня, с вооруженным сопровождением, в грузовом автомобиле «Газель» Савченко была вывезена из Украины.

Плотницкого и Попова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеСестра Савченко считает, что в российских адвокатов украинской летчицы "странная позиция"Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, Надежду Савченко после переправки боевиками в Россию обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за "незаконное пересечение государственной границы".