Глава КС поддержал идею Порошенко закрепить в Конституции евроатлантическую интеграцию Украины

Он считает, что это сделает необратимым путь европейских изменений и преобразований Украины.

Председатель Конституционного суда (КС) Украины Станислав Шевчук считает очень важным зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

Читайте такжеВ Конституционном суде Украины избрали нового главуВ интервью радио Свобода он заявил, что поддерживает такое предложение президента Петра Порошенко. "Да, я это поддерживаю, это очень важно. Это сделает путь наших европейских изменений, преобразований необратимым", - сказал Шевчук.

Как пояснил председатель КСУ, это будет дополнительным напоминанием парламентариям последующих созывов о том, куда должна двигаться Украина.

"Политики меняются у власти и парламенты меняются, но Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений. Когда новый созыв парламента приходит, депутаты должны помнить, что мы делаем и что мы еще сделаем для того, чтобы Украина стала ближе к Европе и стала частью европейских и, возможно, евроатлантических структур", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил о предложениях заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.

«Есть предложения заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию. Обе идеи сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидирующими общество, пользуются широкой поддержкой в обществе, и в то же время, когда поднимают головы антиевропейские политические силы, стремящиеся к реваншу, по моему мнению, поправки в Основной закон могли бы стать страховкой от любых неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперед. Стремление к членству в ЕС, членству в НАТО можно зафиксировать в преамбуле Конституции. Для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады. И в стадии голосования законопроекты, которые касаются вопросов национальной обороны и безопасности, дают мне основания для сдержанного оптимизма», - сказал президент.