Жизнь не сахар: главные тезисы пресс-конференции Порошенко

В сентябре 2014 года, накануне первой пресс-конференции Петра Порошенко в качестве президента Украины, с Банковой несколько раз прозвучало, что команда нового главы государства осознает: формат широкой конференции, при участии и центральных, и региональных медиа, где нет никаких ограничений для вопросов – наиболее оптимальный вариант коммуникации. Тогда в Администрации президента уверяли, что такой формат «широких дискуссий» будет соблюдаться и на будущее. Более того, отвечать на накопившиеся вопросы, президент обещал едва ли не раз в квартал.

Но прошло четыре года и обещания канули в Лету.

Президент предпочитает встречаться с медиа только в удобное для себя время. К примеру, в прошлом году - по случаю представления Украине безвизового режима. В этом – в день, когда Еврокомиссия одобрила новую программу финансовой помощи Украины на 24 млн евро.

И общение с прессой отнюдь не заявленная четыре года назад «широкая дискуссия» - из двух часов пресс-конференции четвертую часть занимает… выступление президента (в оставшееся время задать вопросы успевают не более двух десятков СМИ, и этот раз не стал исключением). Так о каких же «Вызовах-2018» рассказал Порошенко?

Который год темы одни и те же – война, кадры, «безудержные» реформы… Мол, КПД сотрудничества с Верховной Радой – высокий. Осень реформ принесла стране пенсионную, образовательную, медреформы. Заработал новый Верховный суд. Свои плоды приносит децентрализация. Украине дали безвиз и полмиллиона украинцев им уже воспользовались. Правда, «украинцы не чувствуют эффекта большинства реформ, их жизнь не улучшилась». «Медленные темпы и меня как президента не устраивают», - сказал Порошенко.

Кадровый голод и НАТО в Конституции

Один из важных вопросов, обозначенных главой государства в вызовах этого года, - кадры. Речь шла о доукомплектации Конституционного суда Украины, необходимости назначить нового главу Национального банка Украины (Верховная Рада должна это сделать буквально на днях), решении вопроса с аудитором НАБУ, назначении обновленного Центризбиркома…

«Уверен в том, что кандидатуры прошли тщательное обсуждение во фракциях. Надеюсь, парламент примет решение и поддержит мое предложение», - подчеркнул Порошенко.

К слову, отвечая на вопрос о Михаиле Саакашвили, кандидатура которого в свое время тоже проходила «тщательное обсуждение» (по крайней мере, в кабинете президента), глава государства заявил, что «был так же, как и большинство, очарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести для Украины, и я пытался ему для этого создать все возможности». «Результаты мы все видели. Они отсутствовали. И когда я получил представление соответствующих компетентных органов о нарушениях, которые были во время предоставления гражданства, кроме представления комиссии у меня не было никаких других моделей действий, как прекратить гражданство в полном соответствии с Конституцией. Кто знает, может, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, я жалею об этом, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он счастливый человек, но это его проблемы и его дело», - подчеркнул Порошенко.

«Могу отметить, что вопросы реадмиссии в Польшу после нарушения закона, которое было совершено Саакашвили и группой других лиц при пересечении границы, что было подтверждено судом, вопросы реадмиссии были проведены юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства, международных обязательств Украины и с точки зрения верховенства права. Это на сегодняшний день абсолютно очевидно. В противном случае, его бы не приняли, и была бы другая реакция», - резюмировал глава государства.

Далее, что касается кадров, по его словам, несмотря на войну на востоке Украины и оккупацию Россией Крыма, существует необходимость назначить гражданского министра обороны Украины. «Я очень долго колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны. Разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Сделать ряд огромных реформ для того, чтобы перевести страну на стандарты НАТО и имплементировать нормы, которые я отметил в Стратегическом оборонном бюллетене», - сказал он и добавил, что подал в Верховную Раду законопроект «О национальной безопасности Украины», который предусматривает переход украинского сектора безопасности на стандарты НАТО.

Ключевой момент этого документа, по словам президента, - внедрение «демократического гражданского контроля за армией, правоохранительными органами и спецслужбами».

В целом, укрепление армии – еще одна топ-тема, речь о которой шла на пресс-конференции Порошенко. По его словам, благодаря укреплению Вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Кремля, для агрессора возрастает цена агрессии: «Это значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии Российской Федерации по всем азимутам, но, хочу подчеркнуть, отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. Поэтому наша армия должна обеспечивать безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом».

Этому могут способствовать, в том числе, оборонительное вооружение из США (в частности, снайперские комплексы), первая поставка которого должна произойти «уже через несколько недель».

Вместе с тем, по словам главы государства, в настоящее время безальтернативным приоритетом является мирный политико-дипломатический способ восстановления территориальной целостности: «Будем соблюдать Минские договоренности и упорно добиваться размещения миротворцев ООН на приемлемых для Украины условиях».

А в качестве одного из доказательств состоятельности Минска, президент заявил, что до конца этой недели в рамках переговоров, которые были проведены, «нам удастся вернуть двух заложников», которые сейчас содержатся в России.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Порошенко рассказал, что европейскую и евроатлантическую интеграцию неплохо было бы укрепить в Конституции Украины. «Стремление к членству в ЕС, членству в НАТО можно зафиксировать в преамбуле Конституции. Для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады. И в стадии голосования законопроекты, которые касаются вопросов национальной обороны и безопасности, дают мне основания для сдержанного оптимизма», - сказал президент.

Правда, он не уточнил, каким образом планирует найти необходимые для внесения изменений в Основной закон 300 голосов народных депутатов. Да еще и обеспечить результативное голосование (за год до выборов) на двух парламентских сессиях.

Борьба с коррупцией и выборы

Еще одна топ-тема – антикоррупционное законодательство. Конечно, это законопроект об антикоррупционном суде, а также законопроект об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров. «Собирать голоса за эти проекты непросто. Со своей стороны, я сделал все, что от меня зависит. Обращаюсь к Верховной Раде, обращаюсь к коалиции, чтобы убедить народных депутатов поддержать эти чрезвычайно важные решения. Я также в значительной мере рассчитываю на поддержку самих активистов», - заявил Порошенко.

«Следует как можно скорее сделать шаг навстречу гражданскому обществу. Я несколько раз подчеркивал, что законопроекты, которые я передал еще прошлым летом в Верховную Раду, предусматривают замену принципов электронного декларирования для антикоррупционных активистов, отмену уголовной ответственности, переход на европейские принципы отчета. И тянуть с соответствующим решением дальше некуда», - добавил он.

Несмотря на то, что уже который месяц именно с подачи Банковой в Украине раскручивается тема возможных досрочных парламентских выборов, на вопрос о том, достиг ли Порошенко договоренности с политическими партнерами из «Народного фронта», премьер-министром Владимиром Гройсманом, мэром Киева Виталием Кличко о создании единого политического проекта перед президентскими и парламентскими выборами, он ответил: «Я не собираюсь участвовать в парламентских выборах. И поэтому вопрос политических союзов - это вопрос сверхважный для того, чтобы координировать усилия, в том числе в рамках действующей коалиции, укрепить отношения правительства, коалиции, поддержание и повышение эффективности работы как Верховной Рады, так и коалиции».

По словам Порошенко, он полностью доволен темпами работы парламента – «было принято большое количество реформ». «Я буду делать все возможное для того, чтобы обеспечить эффективную координацию деятельности президента, правительства, парламентской коалиции и парламента. Когда будут другие условия, будем тогда обсуждать [роспуск парламента]», - сказал он.

Что касается президентских выборов и своего участия в них, Порошенко, во-первых, заявил, что сейчас занят «реформированием государства, обороной, внешней политикой, а не рейтингами», а решение об участии в избирательной кампании будет принимать тогда, «когда кампания начнется».

Во-вторых, рассказал, что в контексте возможного проигрыша в президентской гонке не понимает разговоров о плане «Б». Мол, в своей жизни «не проиграл ни одной избирательной кампании». А если и говорить сегодня об участии в президентских выборах, то «100% буду участвовать как избиратель».

Жизнь не сахар

Тему Мальдивских каникул опытный оратор Порошенко свел к рассказу о том, что не отдыхает 24 часа в сутки, за четыре года никому не делегировал своих функций и, пребывая на Мальдивах, продолжал выполнять обязанности президента и верховного главнокомандующего. Кроме того, подчеркнул, что на Мальдивы заработал и в декларации этот момент отразит. «Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета», - подытожил Порошенко.

Заодно, в ходе пресс-конференции президент отметил, что, когда избирался президентом, его «состояние было намного больше, чем сейчас». «Я единственный президент, который имеет эту динамику», - сказал он.

«Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте - она не сахар», - добавил Порошенко.

Кроме всего прочего, президент пообещал «защитить страну от безответственных популистов», продолжить работу по возвращению средств коррупционеров-беглецов и противостоять популизму и атаманщине. «Популизм и атаманщина - еще два вызова, которые стоят перед нами так же остро, как и 100 лет тому назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и утратила независимость. Миссия моя, миссия моей команды, всей власти - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, эта миссия - возможна, более того - эта миссия неизбежна и не имеет альтернативы», - подчеркнул Порошенко.

В то же время, он сказал, что не переживает о рейтингах. «Потому что здесь два выбора: либо ты делаешь реформы, либо ты беспокоишься о выборах. Те, кто беспокоятся о рейтингах, называются популистами. Те, кто делают реформы должны менять государство, должны менять общество, чем я и моя команда, все вместе, занимаемся этим почти четыре года», - сказал президент.

«Вы знаете, есть очень странная ситуация в стране. У нас сейчас в стране нет политика, у которого было бы подавляющее большинство голосов. Война всех против всех. Чемоданы компромата зачастую никем не подтверждены. Депрессия и уныние - это то, что хотят посеять в украинском обществе, в том числе, не только внутри страны. Программы социальных сетей, программы фейковых новостей - это составная часть, и я уверен в том, что мы, власть, общество, четвертая власть - журналисты, должны просто иметь определенные стандарты, проверять ту информацию, которую мы имеем в нашем распоряжении, и вводить стандарты, существующие в цивилизованных странах», - добавил Порошенко.

В целом же двухчасовая пресс-конференция главы государства выглядела как мероприятие «для галочки». Чтобы президент еще год мог делать вид, что поговорил с украинцами, отвечая на якобы острые вопросы СМИ.

УНИАН