Ярема люстрировал зампрокурора на Черниговщине

Об этом говорится в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "О очищение власти", передает Еспресо.TV.

Ясь уволен приказом Генеральной прокуратуры Украины от 23 октября 2014 г. № 1487к.

Как отмечается, заместителя прокурора области уволен с должности на основаниях, предусмотренных законом Украины "Об очищении власти" (пункт 7 в степени 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины).

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Ему запрещено занимать должности, в отношении которых осуществляется очищение власти (люстрация), в течение 10 лет.

ГПУ также в рамках закона о люстрации уволила заместителя Днепровского экологического прокурора Луизу Яковлеву.