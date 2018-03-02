"Мне трудно" и "жизнь не сахар": как украинские президенты жалуются на свою судьбу (видео)

15:52, 02 марта 2018
Политика
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«Я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно», – подытожил бывший президент.

Читайте такжеЯнукович о своих "хозяевах", деньгах и возвращении в Украину: главные тезисы пресс-конференцииНе сильно доволен своей жизнью и нынешний президент Украины Петр Порошенко. На днях он также провел пресс-конференцию, где заявил, что его жизнь не сахар.

«Я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар", - сказал Порошенко.

УНИАН собрал, как на жизнь жаловались все украинские президенты.

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Теги: #Порошенко#президент#Янукович