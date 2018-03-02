Из-под Рады убрали часть палаток: нардеп назвал причину

Улицу Грушевского планируется разблокировать после принятия в целом закона о Высшем антикоррупционном суде с рядом условий.

Митингующие, которые с октября прошлого года пикетируют Верховную Раду, решили свернуть несколько палаток в Мариинском парке.

Об этом народный депутат от «Объединения «Самопомич» Егор Соболев сообщил в комментарии УНИАН.

"Мы хотим максимально убрать палатки из Мариинского парка. Проблема в том, что сейчас сильные морозы, и мы не можем людей оставить без крыши и без тепла", - сказал Соболев.

Соболев отметил, что планируется демонтировать 10 палаток, установленных в Мариинском парке. При этом он не уточнил, сколько палаток уже убрали.

"Это решение принято ребятами, как поощрение народным депутатам: вы голосуете за те решения, ради которых мы вышли, даже в первом чтении - вчера закон об Антикоррупционном суде был принят только за основу, но ребята таким образом показывают парламенту, что принимайте правильное решение, и акция давления будет уменьшаться", - сказал депутат.

Он также отметил, что после принятия в целом закона о Высшем антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии митингующие разблокируют улицу Грушевского.

В то же время во время выступления в сессионном зале парламента Соболев сказал, что закон об Антикоррупционном суде должен быть принят с нормой о праве вето международных партнеров Украины на назначение судей-коррупционеров, которые "спокойно пролезают через украинский Высший совет правосудия в якобы новые суды".

Читайте такжеПод Радой произошли стычки: Геращенко заявил, что пострадали двое полицейских (фото, видео)Кроме того, в этом законе, как отметил Соболев, необходимо определить, что Антикоррупционный суд рассматривает только дела о топ-коррупции.

"Никакие дела о наркотиках, как предлагает президент, никакие другие дела, кроме дел, расследуемых антикоррупционным бюро и антикоррупционной прокуратурой", - добавил он.

"После этого, и мы уже об этом говорили с ребятами, будет разблокировано движение по улице Грушевского", - сказал Соболев.

Как сообщал УНИАН, 1 марта, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом.

Законопроектом Высший антикоррупционный суд определяется как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины.

В законопроекте предлагается возложить на Высший антикоррупционный суд рассмотрение уголовных производств как в отношении коррупционных преступлений, которые признаны коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 УК Украины), так и в отношении других, связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство.

Законопроектом предлагается установить, что Высшему антикоррупционному суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления (преступлений). При этом также предполагается установить, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда. Исключение составят производства относительно коррупционных преступлений, совершенных судьями или работниками Высшего антикоррупционного суда.

Справка УНИАН. С 17 октября 2017 года у здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, на проезжей части ул. Грушевского.