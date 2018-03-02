Корреспондент УНИАН - Януковичу о письме к Путину: вы хотели, чтобы он для вас Украину отвоевал, а вы расплатились Крымом? (видео)

Янукович во время выступления называл документ, написанный к Путину, то письмом, то обращением.

Корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк задал вопрос экс-президенту Украины Виктору Януковичу во время пресс-конференции. Он поинтересовался, чего тот хотел добиться, написав письмо президенту РФ Владимиру Путину.

"Виктор Федорович, вы вспомнили про 21 февраля 2014 года: известно ли вам, что 20 числа российская армия начала операцию по захвату Крыма, и, потом, это отображено на соответствующих медалях для военных РФ. И когда 1 марта вы обратились к Путину с просьбой ввести в Украину войска, вы хотели чего: чтобы он для вас Украину отвоевал, а вы расплатились Крымом? Или на что вы рассчитывали?", - спросил украинский журналист.

Но прямого ответа Януковича так и не прозвучало, хотя о письме Путину он кое-что рассказал.

"21 числа в Киеве было подписано соглашение о мирном урегулировании конфликта, который в то время был, противостояния людей с властью на Майдане. В нем приняли участие как представители оппозиции, с одной стороны, с другой стороны - президент. И как гаранты этого соглашения были руководители МИД трех стран - Германии, Франции и Польши. Это соглашение мы начали обсуждать 20 февраля во второй половине дня, ориентировочно около 16:00 мы сели за стол переговоров, работали всю ночь и закончили эту работу около 8:00", - рассказал беглец-экс-президент.

По его словам, соглашение в этот же день была нарушено: оппозиция уже 21 числа начала захватывать здания Кабинета министров, Администрации президента и Верховной Рады и немножко позже его официальную резиденцию в Межигорье.

Янукович вспомнил, что вечером 21 февраля 2014 года он вылетел в Харьков. А 22 числа планировал принять участие в съезде депутатов всех уровней юго-востока Украины.

"Но по вопросам безопасности, как местные службы безопасности, так и моя личная меня фактически не допустила к участию в этом мероприятии, потому что там могло произойти все, было очень опасно", - говорит беглец.

Читайте такжеЯнукович ничего не понял: Мальдивы, Россия... Что это? (видео)Поэтому далее он поехал в Донецк, позже - в Крыму. "Никакой информации о какой-либо подготовке в Крыму вооруженного захвата не было, не поступало никакой информации ни от военных, ни от спецслужб, ни от органов местной власти. Я уверен в том, что это все выдумки и попытки оправдаться нынешним представителям власти за бездеятельность и за то, что фактически сдали Крым. Я в этом уверен", - убежден экс-президент.

Он говорит, что сам глазами видел, как 23 февраля люди в Севастополе, которые закончили митинг и шли в центре города, обсуждали ситуацию в Киеве. Также утверждает, что ему удалось переговорить с этими людьми, которые якобы хотели найти защиту у России.

"Также я встречался с главой администрации Яцубой и он рассказал, что народ настроен очень решительно, он тоже был на этом митинге... Крымчане приняли решение провести референдум, все решения, которые были приняты на референдуме, фактически это был ответ на антигосударственный переворот и способ защитить себя", - резюмировал Янукович.

Дальше он начал рассказывать о письме, которое он написал президенту России Владимиру Путину.

"Путину я писал не письмо, а обращение, такое же, как написал 22 февраля в Донецке. Обращение к государствам-гарантам подписания мирного соглашения. Аналогичное письмо я написал президенту России Путину Владимиру Владимировичу, только разница была в том, что в этом письме, в этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора, то есть процедура была предусмотрена этим договором. Я вносил предложение рассмотреть вопрос о введении полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился по второму вопросу к Путину - проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности и возможности мои были очень ограничены", - сказал он.