"С Путиным за 4 года встречался считанные разы": Янукович пожаловался, что у Путина нет на него времени
12:36, 02 марта 2018Политика
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По его словам он больше общается с "аппаратом Путина", поскольку сам Путин - "человек занятой".
Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS
Беглый экс-президент Виктор Янукович рассказал о своих встречах с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 1 марта. По его словам он больше общается с "аппаратом Путина".
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"С Путиным за 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. У меня с ним ситуация непростая. Человек он очень занятый. Если мы выйдем на какие-то точки соприкосновения по мирному урегулированию ситуации и организации переговоров по Донбассу, встреча состоится", - заявил Янукович.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович дал понять, что живет в России за счет средств своей семьи.
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