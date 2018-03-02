"С Путиным за 4 года встречался считанные разы": Янукович пожаловался, что у Путина нет на него времени

По его словам он больше общается с "аппаратом Путина", поскольку сам Путин - "человек занятой".

Беглый экс-президент Виктор Янукович рассказал о своих встречах с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве 1 марта. По его словам он больше общается с "аппаратом Путина".

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"С Путиным за 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. У меня с ним ситуация непростая. Человек он очень занятый. Если мы выйдем на какие-то точки соприкосновения по мирному урегулированию ситуации и организации переговоров по Донбассу, встреча состоится", - заявил Янукович.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович дал понять, что живет в России за счет средств своей семьи.