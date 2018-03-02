Янукович о своем содержании и охране в РФ: я в гостях, должен с уважением относиться к хозяевам

Вопрос бывшему президенту Украины был задан на украинском языке, однако его пришлось переводить на русский.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не стал комментировать финансовые условия своего содержания в России.

Читайте такжеЯнукович увильнул от ответа на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре годаОтвечая на вопрос журналиста относительно того, кто обеспечивает ему охрану в России, бывший президент заявил, что находится в РФ на правах гостя, и раскрывать такую информацию было бы некорректно.

«С моей стороны было бы неправильно [сообщать], за чей счет содержится это здание… Я все-таки нахожусь в гостях в России, и я должен с уважением относиться к хозяевам», - заявил он на пресс –конференции в Москве 2 марта.

Стоит отметить, что журналистка задавала Януковичу вопрос на украинском языке, но ее попросили перевести его на русский.

Сообщалось также, что беглый экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, когда он вернется в Украину, заявил, что главное – это достижение мира на Донбассе.