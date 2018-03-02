В ГПСУ рассказали, как решался вопрос освобождения пограничников из российского плена

В ГПСУ рассказали, что решал вопросы непосредственно президент Украины и был телефонный звонок на самом высоком уровне.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что вопрос освобождения двух похищенных российскими спецслужбами пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня решался на самом высоком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Освобождали, вы знаете как. Решал вопрос непосредственно президент Украины, был телефонный звонок на самом высоком уровне, это были переговоры по обмену на двух российских пограничников, которые незаконно попали на территорию Украины», - сказал Цигикал.

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По его словам, к процессу освобождения были привлечены первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и МИД Украины.

«Это очень сложный процесс, было очень много писем по обмену», - отметил Цигикал.

«Страна агрессор не идет на простой обмен. Были сложные переговоры, и уже после вмешательства непосредственно президента Украины этот вопрос был решен. До того никто ничего не хотел делать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двоих военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

Обмен Дзюбака и Марцоня состоялся сегодня, 2 марта, на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года в Херсонской области сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.