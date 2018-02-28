Порошенко: у Януковича было четыре года, чтобы объяснить нанесенный стране урон и покаяться

Президента не интересует, о чем будет говорить Янукович на пресс-конференции, которая состоится 2 марта.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что экс-президент Виктор Янукович имел четыре года, чтобы объяснить нанесенный стране урон и покаяться за свои действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Я вам скажу абсолютно честно: меня не интересует, что будет говорить Янукович. Не интересует, что он делает", - заявил Порошенко.

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"Ровно четыре года тому назад я поехал в оккупированный Крым. Говорят, что была угроза жизни, говорят, что все ... Потому что считал, что мое место там. Если он считает себя беглым президентом, пусть приедет в Киев. Пусть сделает какие-нибудь объяснения в стране, где он наделал столько вреда. Особенно после того, как стало известно обращение этого господина к Путину о введении российских войск, я думаю, что отношение к нему совершенно однозначное у всех", - сказал Порошенко.

По его убеждению, большинство украинцев не интересует, что скажет Янукович на будущий пресс-конференции 2 марта.

"Все, что он мог сказать - у него было четыре года для того, чтобы объяснить и покаяться", - сказал Порошенко.