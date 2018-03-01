Рада начала рассмотрение законопроектов о Высшем антикоррупционном суде (видео)

Всего в украинском парламенте зарегистрированы пять проектов законов о Высшем антикоррупционном суде .

Верховная Рада Украины включила в повестку дня и начала рассмотрение законопроектов о Высшем антикоррупционном суде.

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Как передает корреспондент УНИАН, за включение президентского и четырех альтернативных законопроектов о Высшем антикоррупционном суде проголосовали 259 народных депутатов.

Сначала депутаты отказывались поддержать рассмотрение законопроектов по сокращенной процедуре, но после слов председателя Верховной Рады Андрея Парубия о том, что Украине нужен антикоррупционный суд, а не политические игрища, парламентарии проголосовали за соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440). Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как безотлагательные.

Всего в ВР зарегистрированы пять проектов законов о Высшем антикоррупционном суде (№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) и два о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде (№7441, 7441-1).