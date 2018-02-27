Парубий прогнозирует начало рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в четверг

Всего в парламенте зарегистрировано 5 проектов законов о Высшем антикоррупционном суде.

Законопроект об Антикоррупционном суде может быть рассмотрен в парламенте в первом чтении уже в четверг, 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал после включения вопроса об Антикоррупционном суде в повестку дня сессии.

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"Даю поручение безотлагательно рассмотреть данный законопроект на Комитете правовой политики. Если в среду комитет сможет рассмотреть и принять решение, у нас будет шанс, чтобы мы в четверг смогли включить его в повестку дня, и в четверг пройти его рассмотрение в первом чтении", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440). Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Всего в ВР зарегистрированы пять проектов законов о Высшем антикоррупционном суде (№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) и два - о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционный суд (№7441, 7441-1).

Сегодня, 27 февраля, депутаты включили в повестку дня сессии эти законопроекты.

Справка УНИАН. Создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, что необходимо для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.