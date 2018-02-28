Канцлер Австрии заявил в Москве о "большой ответственности" РФ за ситуацию на Донбассе и в Сирии

Глава австрийского правительства Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за ситуацию в восточной Украине и в Сирии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц возложил на Россию ответственность за происходящее на востоке Украины и в Сирии.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания, не только что касается государственности, но и международного права. Обсуждая двусторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, здесь Россия несет большую ответственность», - сказал Курц.

Он подчеркнул, что нужно «сделать все, чтобы прекратить эту невыносимую ситуацию» в Сирии. «Что касается Украины, то это мы тоже обсудили. В прошлом году я имел честь председательствовать в ОБСЕ и посещал восточную Украину. Наша цель – обеспечить прекращение огня в восточной Украине. Мы рады, что по линии соприкосновения очень важную работу выполняет мониторинговая миссия наблюдателей. Конечно, это длительный путь до политического решения. Мы ожидаем реализации Минских соглашений. До того, как они будут воплощены, еще должны быть предприняты положительные шаги, чтобы сократить там напряжение», - сказал Курц.

Он заверил, что Австрия готова внести свой вклад и обеспечить длительный мир на востоке Украины.