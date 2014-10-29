Новая коалиция планирует запретить распределение должностей по квотам

Также планируется обязать каждого будущего министра поддержать и подписать коалиционное соглашение, говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

«Премьер-министр и каждый из членов Кабинета министров должны поддержать это коалиционное соглашение путем личной подписи под обязательством выполнять условия соглашения в рамках своей ответственности, - говорится в документе. - Министр определяет кандидатуры своих заместителей, а также предлагает руководителей и их заместителей в других центральных органах власти, деятельность которых он координирует. Квотирование этих должностей не допускается».

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Ранее сообщалось, что, согласно коалиционному соглашению, в новом правительстве за координацию внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом будет отвечать первый вице-премьер-министр по евроинтеграции.