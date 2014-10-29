В новом Кабмине планируют создать новую должность вице-премьера по евроинтеграции

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, который предлагает заключить политическая партия "Блок Петра Порошенко".

В частности, в проекте сказано, что коалиция в первую очередь будет поддерживать законопроекты, поданные Кабинетом министров Украины и направленные на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Координация внедрения Соглашения об ассоциации в Кабинете министров Украины возлагается на первого вице-премьер-министра по евроинтеграции, которому предоставляются полномочия по координации деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти в пределах вопросам внедрения Соглашения об ассоциации”, - отмечается в документе.

Читайте такжеНовый Кабмин обяжут до 15 декабря подготовить бюджет и план восстановления страны

Вместе с тем предусмотрено, что коалиция будет совместно с правительством внедрять приоритетные для Украины мероприятия Соглашения об ассоциации с ЕС в более короткие сроки, в частности, к 2016 г. должна реализовать основные изменения в сфере технического регулирования и безопасности пищевых продуктов, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС.