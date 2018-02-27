Москаль о поджоге офиса венгерского союза: ФСБ неоднократно устраивала провокации на Закарпатье

Москаль считает, что за поджогом офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» стоят российские спецслужбы.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что за поджогом офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» (ОВКЗ) стоят российские спецслужбы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Москаля сегодня обнародовала пресс-служба Закарпатской ОГА.

«У меня нет никаких сомнений, что за поджогом офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» стоят российские спецслужбы», - отметил он.

По мнению Москаля, поджог офиса ОВКЗ в Ужгороде был инспирирован российскими спецслужбами.

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«Лично у меня в этом нет никаких сомнений. ФСБ неоднократно устраивала в Закарпатье провокации. Это и «эпический» план «Шатун», и указатели с провокационными надписями на венгерском языке, и попытка подрыва памятника венграм на Верецком перевале, и, наконец, поджог офиса ОВКЗ в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены радикальной пророссийской организации «Фаланга», - уточнил председатель ОГА.

По его словам, все эти спецоперации, имеющие целью расшатать ситуацию на межэтнической почве и спровоцировать на Закарпатье «донбасский» сценарий, были инспирированы непосредственно ФСБ.

«В связи с этим меня удивляет слабая реакция наших правоохранительных и силовых структур. В этот понедельник на оперативном совещании я публично предупредил руководство силовиков о возможных провокациях и поручил Национальной полиции взять под усиленную охрану ряд объектов, в том числе офис ОВКЗ. В результате офис таки подожгли, а преступники спокойно ушли с места происшествия», - заявил Москаль.

Он также добавил, что считает работу закарпатских правоохранителей провальной, и просит их центральное руководство дать оценку такому бездействию.

Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешний след. Мы не оставим наших венгров наедине! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатья! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 февраля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара, который произошел 27 февраля в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).

МИД Венгрии вызвало украинского посла Любовь Непоп для объяснений.