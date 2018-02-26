Муженко: ВСУ начинает переход к автоматизированной системе управления войсками

По словам Виктора Муженко, некоторые элементы единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) вооруженными силами, в тестовом режиме работают уже сейчас.

Основные элементы автоматизированной системы управления войсками будут созданы до конца 2018-го года.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает «Радио Свобода».

«Процесс идет. До конца текущего года уже основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным, будут созданы. Но сам процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет, как минимум», – сказал главнокомандующий ВСУ.

По словам Виктора Муженко, некоторые элементы единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) вооруженными силами, в тестовом режиме работают уже сейчас.

«Например, система «Дельта». Уже в тестовом режиме она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, которые выполняют боевые задачи. Есть и другие системы. Есть и система «Крапива», и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной», – отметил начальник Генштаба.

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Он подчеркнул, что ускорение этого процесса зависит от многих факторов, в частности, «финансового ресурса», а также «от партнеров в поставке соответствующего оборудования». Кроме этого, продолжается процесс «дооформления соответствующей технической документации и создание системы защиты информации".

Отвечая на вопрос о том, готов ли Генштаб осваивать новые технологии, Виктор Муженко сказал, что «идет постоянный процесс обучения».

«Мы проводим обучение и осуществляем, уже как руководители, реальное управление. Это есть принятие решений, использование соответствующего оборудования, применение соответствующих систем и прочее. Перспективу видим в создании эффективной системы управления на базе высокотехнологичного оборудования», – заверил Муженко.

Уровень автоматизации управления в ВСУ, по выводам экспертов Центра исследования армии (ЦИАКР), сейчас не превышает 30%. Скорейшее внедрение единой автоматизированной системы управления войсками способно на 40% «улучшить реагирование на военные атаки» и уменьшить потери личного состава.