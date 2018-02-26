Муженко: ВСУ начинает переход к автоматизированной системе управления войсками

18:11, 26 февраля 2018
Политика
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Муженко рассказал о переходе ВСУ на автоматизированную систему управления войсками / фото УНИАН

Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает «Радио Свобода».

«Процесс идет. До конца текущего года уже основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным, будут созданы. Но сам процесс введения этой системы, я думаю, займет еще несколько лет, как минимум», – сказал главнокомандующий ВСУ.

По словам Виктора Муженко, некоторые элементы единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) вооруженными силами, в тестовом режиме работают уже сейчас.

«Например, система «Дельта». Уже в тестовом режиме она используется и применяется, в частности, и в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, которые выполняют боевые задачи. Есть и другие системы. Есть и система «Крапива», и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной», – отметил начальник Генштаба.

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Он подчеркнул, что ускорение этого процесса зависит от многих факторов, в частности, «финансового ресурса», а также «от партнеров в поставке соответствующего оборудования». Кроме этого, продолжается процесс «дооформления соответствующей технической документации и создание системы защиты информации".

Отвечая на вопрос о том, готов ли Генштаб осваивать новые технологии, Виктор Муженко сказал, что «идет постоянный процесс обучения».

«Мы проводим обучение и осуществляем, уже как руководители, реальное управление. Это есть принятие решений, использование соответствующего оборудования, применение соответствующих систем и прочее. Перспективу видим в создании эффективной системы управления на базе высокотехнологичного оборудования», – заверил Муженко.

Уровень автоматизации управления в ВСУ, по выводам экспертов Центра исследования армии (ЦИАКР), сейчас не превышает 30%. Скорейшее внедрение единой автоматизированной системы управления войсками способно на 40% «улучшить реагирование на военные атаки» и уменьшить потери личного состава.

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Теги: #ВСУ#автоматизированная система управления войсками#Муженко о ВСУ