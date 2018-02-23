Нардеп рассказал, когда изменится формат АТО на Донбассе

В результате изменений во главе вертикали военного управления будут Генштаб и главнокомандующий, то есть президент.

Чтобы изменить формат военных действий на Донбассе, руководитель Антитеррористического центра при СБУ должен принять решение о завершении АТО, а президент Украины - о начале мероприятий по обеспечению национальной безопасности.

Такое объяснение дал секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороны, нардеп от БПП Иван Винник в эфире "112 Украина".

"Для того, чтобы прекратить АТО, нужно соответствующее решение первого заместителя СБУ, который отвечает за борьбу с терроризмом. Для того, чтобы объявить меры по обеспечению национальной безопасности (именно так называется новый режим применения войск, предусмотренный законом, который сегодня опубликован в "Голосе Украины"), нужно соответствующее решение президента, и в дальнейшем Генштаб создает вертикаль управления во главе с руководителем Объединенного оперативного штаба, который будет осуществлять в соответствующем районе общую корреляцию войсками и обеспечивать национальную безопасность Украины", - сказал Винник.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о деоккупации ДонбассаОн уточнил, что во главе вертикали военного управления будут Генштаб и главнокомандующий. Он добавил, что в Украине согласно действующей Конституции главнокомандующий - это президент.

В ответ на вопрос, кто еще должен войти в штаб объединенных сил, он сказал: "В ст. 8 закона имеется исчерпывающий перечень, кого можно привлечь для осуществления мероприятий обеспечения национальной безопасности, это весь перечень наших военных формирований... Можно привлекать других лиц, могут быть привлечены врачи, которые в случае участия в соответствующем контингенте получают статус участника боевых действий и полноценную социальную защиту с тем, что получают военнослужащие".

Напомним, сегодня, 23 февраля, в "Голосе Украины" опубликовали закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса. Документ вступит в силу 24 февраля.