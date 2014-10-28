Die Welt: приверженность свободе

В статье Саши Ленартца под названием «Приверженность свободе», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что те, кто верят российской пропаганде по-прежнему убеждены, что акции протеста на Майдане в Киеве и отстранение президента Виктора Януковича контролировались «фашистами». Чтобы защитить от этих же фашистов находящихся под угрозой жителей Крыма, Россия в качестве меры предосторожности аннексировала полуостров. А также сепаратистские вооруженные формирования в восточной Украине вносят конструктивный вклад в антифашистскую борьбу. Для сторонников этой интерпретации событий в Украине результаты выборов представляют собой настоящий вызов.

Поскольку умеренные проевропейские партии одержали убедительную победу на выборах. Блок Петра Порошенко набрал почти одинаковое количество голосов с партией «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка. Обе политические силы получили около 22%. За ними следует также стремящаяся в Европу «Самопомич» львовского мэра Андрея Садового с 11%. Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», как ожидалось, получила примерно 5%. Когда все голоса будут подсчитаны, в украинском парламенте может быть две трети депутатов, выступающих за курс на Запад.

Стремящимся в Европу политсилам противостоит пророссийский «Оппозиционный блок». Организация-преемник «Партии регионов» Виктора Януковича, однако, получила только 10%. Коммунисты впервые не прошли в парламент. А «фашисты»? «Правый Сектор», которого так боятся, не достиг 5-процентного барьера, с гораздо меньшим количеством голосов, чем националисты из «Свободы». Только «Радикальная партия» популиста Олега Ляшко смогла пройти в парламент, но получила меньше 10%. Шаткая украинская демократия прошла первый стресс-тест.

Результаты выборов являются обнадеживающей позицией приверженности Европе и свободе. Это заново сформированное правительство может надолго не остаться, если не удовлетворит ожидания своих избирателей. Ему нужно будет следовать решительному курсу на реформы – который Европа должна последовательно поддерживать. В противном случае, быстро появится угроза экономического краха и политической реакции, как это уже было ранее после оранжевой революции. Только на этот раз последствия будут более серьезными. Украина тогда, возможно, на долгие годы останется внутриевропейским очагом кризиса. «Ни пуха, ни пера», так звучит пожелание, которое должно побудить, превзойти себя.