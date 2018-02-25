Директор известного украинского театра рассказал об отношении Европы к Украине: "мы для них как Папуа-Новая Гвинея"

Директор театра "Золотые ворота" заявил, что в Европе до сих пор ничего не знают об Украине.

Украина проигрывает России информационную войну в западноевропейском медийном и информационном пространстве.

Об этом по итогам гастролей в Германии заявил художественный руководитель и директор театра "Золотые ворота" Стас Жирков в эфире Эспрессо.TV.

"Мы просто проигрываем информационную войну, проигрываем, как говорится, всухую. И я понимаю, что порой мы не умеем использовать даже то, что нам дается. Ну вот, например, моя постановка в Магдебурге - это же прекрасный и бесплатный шанс для нашего посольства в Германии сделать промоцию Украины. Но они даже не могут приехать на спектакль. Поэтому я понимаю, что этот механизм не срабатывает", - возмущается режиссер.

В Магдебурге Жирков поставил пьесу "Сталкеры" Павла Арье и еще одно произведение. Первая пьеса шла на немецком языке.

"Я говорю по-английски, поэтому с актерами мы общались на английском, но я неплохо понимаю немецкий плюс был переводчик. А второй спектакль мы уже делали в ко-продукции, поэтому там был одна киевская актриса, один львовский актер и один немецкий. И это был спектакль на немецком, украинском, английском и русском языках, то есть он в таком уже полифоническом режиме", - рассказал Жирков.

Читайте такжеУкраину признали самой коррумпированной страной Европы после РоссииПри этом главный его вывод после 2-х постановок в Германии заключается в недостаточной представленности Украины и украинского искусства в Европе.

"Это мое отношение и возможно сейчас на меня кто-то обидится, но мы для них - как Папуа–Новая Гвинея. Они о нас почти ничего не знают. Все эти истории, что, мол, украинская культура известна в мире - ничего этого нет. И этот факт надо принять не обижаясь и идти дальше, создавая эту новую украинскую культуру со всеми этими крутыми фактами, которые у нас там есть", - заключил Жирков.