Порошенко: темпы реформ в Украине впечатляют

Вместе с тем, президент считает, что 76-е место страны в рейтинге Doing business является недостаточно результатом.

Темпы экономических реформ, реализуемых в Украине, действительно впечатляют.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«76-е место в рейтинге Doing business - недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны: об этом свидетельствует и новый закон о налоге на выведенный капитал, и создание Национального бюро финансовых расследований, и закон о запрете "маски-шоу" на предприятиях, и закон о приватизации, и завершение конкурса на связь 4-го поколения. Это темпы реформ, которые действительно впечатляют», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ.

20 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинским властям за четыре года, прошедшие после Революции достоинства, не удалось обеспечить устойчивый экономический рост и кардинально улучшить качество жизни граждан в соответствии с потенциалом страны.

Читайте такжеПосол ЕС: если вы не видите реформ в Украине – "вы или идиоты, или ограниченные люди"Для продолжения сотрудничества Украины с МВФ стране необходимо провести ряд реформ: обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и обеспечить выполнение бюджета на 2018 год с дефицитом не более 2 5% ВВП.

*** Doing Business - это рейтинг легкости ведения бизнеса Всемирного банка. Рейтинг охватывает 190 стран.

Напомним, впоследствии стало известно, что 28 февраля состоится пресс-конференция Петра Порошенко на тему "Вызовы - 2018".