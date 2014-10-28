Соперник комбата "Азова" в 217-м округе выехал из Украины - штаб Билецкого

Об этом в эфире Громадського сообщил Роман Зварыч, начальник штаба кандидата в народные депутаты Андрея Билецкого.

«Сегодня Столар покинул страну, и я не знаю почему. По меньшей мере можно говорить о том, что есть основания считать его одним из фигурантов преступных действий», - сказал Зварыч.

По мнению главы штаба Билецкого, большинство нарушений на округе организованы именно Столаром.

В частности, утром в день выборов была попытка проникновения в систему ЦИК с использованием карточки учетной записи председателя ОИК.

«Этот председатель был новый, буквально за день до выборов Социалистическая партия отозвала своего члена-председателя ОИК и заменила его на этого. Согласно закону ЦИК должна удовлетворять такое заявление», - рассказал он.

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В воскресенье этот председатель, в сопровождении 20 неизвестных, некоторые из которых говорили, что они являются сотрудниками Государственной службы спецсвязи, пытались взломать электронную систему выборов. В связи с открыли уголовное производство и задержали председателя ОИК. И хотя позже его отпустили, он продолжает фигурировать в расследовании дела.

Кроме того, по информации Зварыча, уже в день выборов были попытки сорвать голосование на округе, запустив в систему компьютерный вирус.

В этом можно винить Столара, поскольку, по словам Зварыча, некоторые из людей, которые участвовали в нарушениях признали, что делали это за деньги от этого кандидата.