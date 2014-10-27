В СБУ решили не задерживать главу скандальной ОИК №217 в Киеве

Об этом журналистам сказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова МВД Зорян Шкиряк, который контролирует избирательный процесс в этом столичном округе, сообщает «Украинская правда».

По словам Шкиряка, после допроса председателя ОИК следователи СБУ квалифицировали его действия по ст. 363 Кодекса об административных правонарушениях - незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей, что предполагает взимание штрафа.

"Но мы все же видим определенные признаки преступления, а потому следователи МВД будут и дальше проводить соответствующие следственные действия", - отметил Шкиряк.

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Как известно, 26 октября на одном из участков 217-го избирательного округа мужчина с автоматом требовал выпустить его сообщников, которых задержали за подкуп избирателей. Перед тем в ОИК № 217 зафиксировали попытку установить шпионскую программу на сервер окружкома. Аваков заявил, что председатель ОИК 217 ближайшее время должен быть задержан милицией.

Кандидат в народные депутаты в округе № 217 Вадим Столар признал, что по результатам параллельного подсчета голосов, победу одержал его оппонент, командир батальона «Азов» Андрей Билецкий. Об этом Столар написал в Facebook.