Добкин заявил о создании партии «Христианские социалисты»: соцсети отреагировали мгновенно

По его словам, партия была зарегистрирована 15 февраля и будет сильно отличаться от других социалистов.

Народный депутат Украины Михаил Добкин вчера заявил, что зарегистрировал свою партию «Христианские социалисты».

По его словам, партия была зарегистрирована 15 февраля и будет сильно отличаться от остальных социалистов. «Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление – это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности, такие как семья, уважение, взаимоотношения между людьми», – отметил нардеп.

Как на эту новость отреагировали в социальных сетях, сообщает «Слово и Дело».

Кроме того, в своем Facebook Добкин обнародовал фотографию с флагом партии.

Читайте такжеУ Добкина-старшего в Раде заметили часы за $20 тысяч и iPhone X (фото)

«Мне нравится аббревиатура. Сколько вариантов сразу приходит на ум», – написала журналистка Марья Уманская.

«Сергей Каплин, Илья Кива, Михаил Добкин – это все новые идеологи социализма в Украине. А последний – еще и христианский. Богатым людям не откажешь в изящном чувстве юмора», – написал советник главы Администрации президента Юрий Чевордов.

«А вообще верховных социалистов у нас теперь трое: Каплин, Кива и Добкин. Может, устроить между ними кровавую февральскую социалистическую революцию? И пускай в живых останется лишь один. Его, ослабевшего, можно будет добить томиком Маркса», – пошутил журналист Евгений Кузьменко.

«На самом деле, Добкин подленько так поступил по отношению к другим потенциальным «бегунам» из «тонущего» «Оппоблока». Ведь Добкин со своей партией «христианских чего-то там» занял нишу «машущих кадилом защитников истинного православия на Юго-Востоке», на которую метил еще один товарищ из «Оппоблока», – считает политолог Дмитрий Корнейчук.

«Михаил Маркович, Иисус Христос при делах в исполкоме партии? Если нет, то желательно привлечь его к партийному строительству», – написал бывший мэр Сум Геннадий Минаев.