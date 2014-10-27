Политолог: Порошенко заинтересован в расширении коалиции, ведь "это пространство для маневра"

Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в расширении будущей парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему: «Выборы ВРУ: первые выводы» сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

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«Рискну допустить, что коалиция будет широкой. Безусловно, «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» могут сами создать коалицию вдвоем. Но, на мой взгляд, президент Порошенко и «Блок Петра Порошенко» очень заинтересованы в расширении коалиции. Поэтому в коалиции будут и «Самопомич», скорее всего, будет и «Свобода», потому что с ней сложились до выборов и во время выборов достаточно партнерские отношения. Я не исключаю, хотя это под вопросом, - возможно участие в коалиции и «Батькивщины», и Радикальной партии Ляшко», - сказал Фесенко.

По его словам, в коалицию также войдут депутаты-самовыдвиженцы. Эксперт пояснил, что Порошенко заинтересован в расширении коалиции, «чтобы не быть зависимым от одного партнера по коалиции. Это во-первых». Во-вторых, сказал Фесенко, это пространство для маневра - «если не проголосует «Свобода» за какой-то законопроект, проголосует «Самопомич».

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«Первые месяцы, первые полгода, думаю, будет достаточно стойкое парламентское большинство, а затем неизбежно начнут накапливаться и вырастать внутренние конфликты внутри коалиции. Следующий год будет неким испытанием. Думаю, критическая точка будет после зимы - февраля-марта, будет накопление в обществе и парламенте неких противоречий... Если общество начнет критически реагировать на правительство, тогда начнутся и внутренние колебания, тогда встанет вопрос: чем жертвовать правительством или парламентом», - сказал Фесенко, подчеркнув, что это пока лишь вероятные прогнозы.

Между тем, по словам политолога, важным моментом является то, что новая коалиция будет проевропейской.