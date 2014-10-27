Порошенко и Яценюк сделали правильные выводы из конфликта Ющенко и Тимошенко - политолог

Между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, скорее всего, продолжится прагматичное партнерство, но при этом они останутся конкурентами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил на пресс-конференции на тему: «Выборы ВРУ: первые выводы» председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

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«Что касается отношений Порошенко и Яценюка, судя по тому, как они складывались последние месяцы... Мне кажется, что и Петр Алексеевич, и Арсений Петрович сделали правильные выводы из истории 2005 года. Они понимают, что сейчас идти на повторение конфликта, который был между Ющенко и Тимошенко, - это обоюдная политическая смерть. Причем не только с точки зрения потери избирателей Украины, но и с точки зрения потери международных партнеров», - сказал эксперт.

По словам Фесенко, если Яценюк и Порошенко начнут сейчас выяснять отношения, они не получат денег от международных партнеров - Евросоюза и МВФ. «А это уже экономическая и финансовая смерть, и для них в политическом смысле, и для государства. Поэтому я думаю, что они будут умерять свои амбиции», - считает политолог.

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По его мнению, «Порошенко - достаточно гибкий политик, оба прагматичны, Яценюк будет копить свои амбиции до президентских выборов. Сейчас главное - пережить эту зиму и сохранить рейтинги».

«А сам Порошенко в основном, может, не полностью, но в основном нашел психологический ключ к работе с Яценюком. Он демонстрирует ему уважение, не унижает, наоборот, поддерживает. Я думаю, что прагматичное партнерство между ними, скорее всего, продолжится, но при этом они будут оставаться и чувствовать себя конкурентами на будущее», -сказал Фесенко.