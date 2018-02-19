На Черниговщине аграрии избили депутата, который инициировал увеличение платы за землю

Представители агрофирмы вытащили депутата облсовета в холл и несколько раз ударили по голове, заявили в областной организации ВО "Батькивщина".

В Черниговской области полиция расследует факт избиения депутата областного совета от ВО «Батькивщина» Дмитрия Иванова, которое произошло во время собрания собственников земельных паев в Борзнянском районе.

Как сообщил руководитель сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль, вчера в полицию с заявлением об избиении депутата облсовета обратился адвокат Иванова.

Читайте такжеВ СБУ прокомментировали "сломанную челюсть" Шепелева: действовали в рамках законаСоответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 125 (нанесение умышленных легких телесных повреждений) и по ч.1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит Борзнянский отдел полиции.

По информации областной организации ВО «Батькивщина», инцидент произошел во время собрания союза пайщиков после того, как Иванов инициировал увеличение арендной ставки за паи, чтобы местные жители получали повышенные выплаты от агрофирмы «Плиски-Агро» за использование земли.

По словам депутата, несмотря на то, что сегодня аренда паев во многих предприятиях Черниговской области превысила 10% от нормативно-денежной оценки земли, «Плиски-Агро» продолжают платить 6-7,5%, а за невостребованные паи 3-4%.

«Во время заседания владельцы паев проголосовали за увеличение арендной ставки. Такое решение не устроило представителей агрофирмы, которые буквально вытащили депутата облсовета в фойе, где, по словам очевидцев, несколько раз ударили его по голове», - говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Батькивщина».

Сейчас депутат областного совета от «Батькивщины» находится в больнице на обследовании. Возможными организаторами нападения в партийной организации называют руководителей «Плиски-Агро» Валентина Бидного и Валерия Новицкого.