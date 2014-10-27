Явка на выборах в Раду в России составила лишь 1,5%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, комментируя ход голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в заграничном избирательном округе.

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“Активность избирателей на заграничных избирательных участках является достаточно высокой. В Италии, где более 26 тысяч избирателей внесены в списки, приняли участие в голосовании почти 6 тысяч. То есть явка составила 23%. 26% - явка в Испании, в Польше явка составила 26%. В России создано 6 участков. Из почти 50 тысяч избирателей участие в голосовании приняли лишь 765 граждан - 1,5%”, - сказал Магера.

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве на выборах в ВР победила "Самопомич".