Из-за провального результата Гриценко готов уйти с поста руководителя партии
20:51, 26 октября 2014Политика
0
Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявляет, что готов подать в отставку с поста руководителя партии.
Гриценко
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина"
"Гражданская позиция не проходит в ВР. Это не дает оптимизма, но мы это принимаем", - сказал он, передает Украинская правда.
Читайте такжеРезультаты национального телевизионного экзит-полла "Это выбор людей, его надо признать, а дальше анализировать уже самих себя", - сказал он.
Гриценко отметил, что решение подать в отставку с должности председателя партии будет честным решением.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter