Из-за провального результата Гриценко готов уйти с поста руководителя партии

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина"

"Гражданская позиция не проходит в ВР. Это не дает оптимизма, но мы это принимаем", - сказал он, передает Украинская правда.

Читайте такжеРезультаты национального телевизионного экзит-полла "Это выбор людей, его надо признать, а дальше анализировать уже самих себя", - сказал он.

Гриценко отметил, что решение подать в отставку с должности председателя партии будет честным решением.