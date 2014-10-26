В Москве проголосовали более полутысячи украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил глава участковой избирательной комиссии при Посольстве Украины Виктор Гиржов.

”Состоянием на 20.00 мск в российской столице участок закрыт. Все прошло спокойно, проголосовало 536 граждан Украины и 181 человек не смогли проголосовать, так как не подали соответствующее заявление до 20 октября, у некоторых были просроченные документы”, - сказал Гиржов.

Он отметил, что на прошлых парламентских выборах в Москве проголосовало немногим более 300 человек.

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По его словам, традиционно на парламентских выборах голосование проходит менее активно, чем в ходе президентской кампании.

Как сообщал УНИАН, сегодня в России работало шесть избирательных участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Проголосовать можно в шести городах – в Москве, на участке при Посольстве Украины в России, а также на участках при Генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.