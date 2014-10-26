Под Киевом возле избирательного участка милиция задержала автобус с «титушками»

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, граждане представились студентами одного из столичных вузов. По их словам, они ездят по участкам с целью проверки хода голосования. На вопрос, какую организацию или партию они представляют, молодые люди не смогли ответить.

Работники милиции задержали группу пассажиров автобуса и доставили их в Фастовский горотдел милиции, где устанавливают их личности и цель пребывания в городе возле избирательных участков.

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Ранее сообщалось, что в Одессе лица спортивной наружности с удостоверениями журналистов контролируют студентов, фотографирующих бюллетени в кабинках.